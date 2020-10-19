Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki Menzilciler sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer'in görevden alınmasının ardından sağlık kuruluşlarında tarikatların örgütlenmesi tartışma yaratmıştı. Konuya ilişkin konuşan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, gazeteci Cüneyt Özdemir'in, “Sağlık Bakanlığı'nda Menzil Tarikatı'nın örgütlendiği”ne ilişkin sorusuna “Vatandaş, beynini, zihnini kiraya vermiş her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CNN Türk ekranlarında gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Özdemir'in Dr. Ali Edizer'in görevden alınmasının Menzil Tarikatı'nın bakanlıktaki rolüyle ilgili yönelttiği soruya yanıt veren Koca, “Beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun” dedi.
Özdemir’in sorusu ve Koca’nın yanıtının tamamı şöyle:
Cüneyt Özdemir: Bir başhekim yardımcısının görevden alınması çok konuşuldu, bu vesileyle de Sağlık Bakanlığı'nda Menzil Tarikatı'nın örgütlendiği tartışılıyor. Siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz
Fahrettin Koca: "Vatandaşlarımız şundan emin olsun beynini, zihnini kiraya vermiş hiçbir kimse ve bir şekilde bir yerde odaklanma noktasındaki her düşünceye karşı olacağımızı ve bununla mücadele edeceğimizden emin olsun."
NE OLMUŞTU?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcılığı görevini yürüten Dr. Ali Edizer, sosyal medya hesaplarından Medeni Kanun’u ve tek eşliliği hedef alan paylaşım yaptı. Edizer, gündem olması ardından açıklama yaparak sözlerini savunmuştu.
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