Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstü için açıklama

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, " 65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." ifadelerini kullandı.