Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş ve üstü için açıklama
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, " 65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler." ifadelerini kullandı.
65 yaş üstü büyüklerimiz için yarın büyük gün. 14.00-20.00 arası dışarıdalar. Evde kalmak, riskten korunmak için ne kadar önemliyse, dışarıda MASKE KULLANMAK VE SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK da o kadar önemli. Kırk yıllık dostlar arasında bile! Biraz daha sabredelim. Geçecek bugünler. pic.twitter.com/sUH1YCwjJf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020
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