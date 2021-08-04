Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklama

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 20:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden, BioNTech aşısının sevkiyatına dair açıklamada bulunarak aşıların dün gece gelmeye başladığını duyurdu.

Koca, "Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız" ifadelerini kullandı.

Koca'nın açıklamasın şu şekilde:

"TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız."

TEKRAR MERHABA. Biontech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 Milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Olağanüstü bir durum olmadıkça biz randevularımıza sadığız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021

"SAĞLIK KARŞITLIĞA ELVERİŞLİ DEĞİL"

Koca ayrıca, bir diğer paylaşımında da, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez" dedi.

Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez. pic.twitter.com/AokP8Q8gau — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2021