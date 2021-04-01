Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Koronanın başından bu yana vaka sayısında rekor

01 Nisan 2021 Perşembe, 19:44

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 176 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 806 kişiye vaka, bin 424 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 31 bin 713 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 20 bin 817 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 135

Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 135, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43, bugünkü test sayısı 243 bin 738 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 1 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: