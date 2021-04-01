Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Koronanın başından bu yana vaka sayısında rekor
Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 40 bin 806 kişiye vaka, bin 424 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 176 kişi daha yaşamını yitirdi. 11 Mart 2020'den bu yana vaka sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 176 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 40 bin 806 kişiye vaka, bin 424 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 31 bin 713 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 20 bin 817 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 135
Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 135, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43, bugünkü test sayısı 243 bin 738 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 1 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Dervişoğlu iktidar milletvekillerini böyle tiye aldı
- Lise bahçesindeki vahşet!
- Cami hoparlörlerinden yükselen müziğe inceleme
- Kaçmaya çalıştıkları pencerede polisle karşılaştılar
- Esenyurt'ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga kan dondurdu
- İstanbul Boğazı'nda korkutan gemi arızası
- Karantinada olması gereken aşçı fena yakalandı
- İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada
- Hırsızlık anları kamerada
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran taciz görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Siğil aldırma ameliyatına giren polis yaşamını yitirdi
- İlk Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
- Usta tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi
- Altun'un aleyhine karar veren hakim hedef alındı
- Şentop'tan CHP'li Özgür Özel'e yanıt
- Koca, nüfusun çoğunluğunun aşılanacağı tarihi duyurdu
- Bir darbe de kıyı belediyelerine
- Soylu’ya Hapisten Mahrem Mektup
- AKP ve MHP'ye büyük şok! İşte partilerin oy dağılımı
- Mahkeme kararına rağmen yurttaşın evi gasp edildi