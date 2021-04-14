Fenerbahçe voleybol takımında 6 koronavirüs vakası daha

14 Nisan 2021 Çarşamba, 17:24

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ve 3 teknik personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece sarı-lacivertlilerde koronavirüs vaka sayısı 12'ye yükseldi. Voleybol takımı yönetmelikler gereği 12 kişi sahaya çıkıyor ve 6 kişi ile mücadele ediyor.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza tedbir amacıyla yeniden yapılan PCR testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin daha sonucu pozitif olarak çıkmıştır. Toplamda 8 sporcumuzun ve 4 teknik personelimizin tedavi ve karantina süreci devam etmektedir" denildi.

EKSİK KALDILAR!

Fenerbahçe dünkü maçta eksik oyncular nedeniyle Vakıfbank'tan set alamamıştı.

Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30'da VakıfBank'a konuk olacak. TVF ise erteleme konusunda adım atmadı!