Fenerbahçe voleybol takımında 6 koronavirüs vakası daha
Vakıfbank'la final serisi oynayan Fenerbahçe OPET'te oyuncu ve teknik kadrodan 12 kişide koronavirüse rastlandı.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 sporcu ve 3 teknik personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. Böylece sarı-lacivertlilerde koronavirüs vaka sayısı 12'ye yükseldi. Voleybol takımı yönetmelikler gereği 12 kişi sahaya çıkıyor ve 6 kişi ile mücadele ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza tedbir amacıyla yeniden yapılan PCR testi sonucunda 3 sporcumuz ve 3 teknik personelimizin daha sonucu pozitif olarak çıkmıştır. Toplamda 8 sporcumuzun ve 4 teknik personelimizin tedavi ve karantina süreci devam etmektedir" denildi.
EKSİK KALDILAR!
Fenerbahçe dünkü maçta eksik oyncular nedeniyle Vakıfbank'tan set alamamıştı.
Fenerbahçe Opet, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30'da VakıfBank'a konuk olacak. TVF ise erteleme konusunda adım atmadı!
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