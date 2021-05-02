Cemal Küçükşahin koronavirüsten hayatını kaybetti, ‘doğa ölüm’ yazıldı!

02 Mayıs 2021 Pazar, 16:44

Koronavirüse yakalandıktan 25 gün sonra, 'Sitokin Fırtınası' nedeniyle yaşama veda eden Cemal Küçükşahin’in (59) ölüm raporuna 'bulaşıcı olmayan hastalık' (doğal ölüm) yazıldı. İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Küçükşahin, duruma tepki göstererek, "Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Neden bu aldatmaca?" diye tepki gösterdi.

Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yapan Küçükşahin, şunları kaydetti:

"COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da... Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmesini de hiç anlamıyoruz. Canımızı kaybettik, nasıl mı? Covid testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin.

"DEVLET BİZE KARŞI BUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYAR?"

Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikâyeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik. Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, "Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)" diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; Neden bu aldatmaca?