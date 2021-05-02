Cemal Küçükşahin koronavirüsten hayatını kaybetti, ‘doğa ölüm’ yazıldı!
Gazeteci ve İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Şükrü Küçükşahin’in kardeşi Covid-19’dan yaşamını yitirdi, ölüm belgesine ‘bulaşıcı olmayan hastalık’ yazıldı. Küçükşahin, "Neden bu aldatmaca" diye sordu.
Koronavirüse yakalandıktan 25 gün sonra, 'Sitokin Fırtınası' nedeniyle yaşama veda eden Cemal Küçükşahin’in (59) ölüm raporuna 'bulaşıcı olmayan hastalık' (doğal ölüm) yazıldı. İBB Medya İlişkileri Koordinatörü Küçükşahin, duruma tepki göstererek, "Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar? Neden bu aldatmaca?" diye tepki gösterdi.
Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yapan Küçükşahin, şunları kaydetti:
"COVİD TESTİ POZİTİF ÇIKTI"
Acımızı derinden yaşadık, yaşıyoruz da... Ama devletin, acısını yaşayan bizlerle alay etmesini de hiç anlamıyoruz. Canımızı kaybettik, nasıl mı? Covid testi pozitif çıktı. Filyasyon ekibi gereğini yaptı, evde kaldığı 4 günde. Sonra hastaneye kaldırmak zorunlu oldu, nefes sorunu başlayınca. Hastanede önce yoğun bakıma alındı, sonra entübe edildi. Bu süreçte oksijen sorunu yaşadı, CRP oranları ve diğerleri bozuldu. Sitokin fırtınası da vurdu geçti. Yani diğer tüm organlar zarar gördü; kalp durdu 10 dakika, örneğin.
"DEVLET BİZE KARŞI BUNA NEDEN İHTİYAÇ DUYAR?"
Uzatmayayım; daha önce hiçbir sağlık sorunu olmayan, bir organından şikâyeti bulunmayan canım kardeşim Cemal’imi, testi pozitif çıktıktan 25 gün sonra kaybettik. Peki ama devlet, bize verdiği ölüm raporunda, "Bulaşıcı olmayan hastalık (doğal ölüm)" diyor!! PCR testi pozitif çıkan bir hastanın yaşamı, nasıl oluyor da ‘bulaşıcı olmayan doğal ölüm’le sonuçlanıyor? Biri açıklar mı bunu? Neden böyle yazılıyor? Bu Coranavirüs enfeksiyonu değil de ne? Bu kandırmaca değil mi, devlet bize karşı buna neden ihtiyaç duyar?! Merhum kardeşimin yakını olarak da bir vatandaş olarak soruyorum; Neden bu aldatmaca?
İlgili Haberler
- İBB'nin acı günü! Şükrü Küçükşahin paylaştı: Canım kardeşimi Cemal’imi de aldı Kovid
- Sağlık Bakanlığı, 1 Mayıs 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- CHP'li Adıgüzel: Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
- Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde 'İstifa furyası yaşanacak' uyarısı
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker: Dünyayı ateşe vereceğim
- İşte son seçim anketi: AKP tarihinde bir ilk!
- Tartışma yaratan 'PCR' testi kararı
- Eski vekil için çarpıcı iddialar
- O genel müdür görevden alındı
- IŞİD soruları yanıtsız
- Bilim Kurulu üyesi 'rahatlama' için tarih verdi
- Köylüler tesadüfen keşfetti
- ''Hamdolsun ağır sayılabilecek yaralama cereyan etmedi''
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı