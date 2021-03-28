Sağlık Bakanlığı, 28 Mart 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, 28 Mart 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 29 bin 58 kişiye vaka, bin 305 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 153 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 153 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 58 kişiye vaka, bin 305 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 31 bin 76 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 17 bin 164 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 968
Tabloya göre, toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236, toplam ağır hasta sayısı bin 968, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93, bugünkü test sayısı 220 bin 109 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 28 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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