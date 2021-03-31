Sağlık Bakanlığı, 31 Mart 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Günlük vaka sayısında rekor
Sağlık Bakanlığı, 31 Mart 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 39 bin 302 kişiye vaka, bin 401 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 152 kişi daha yaşamını yitirdi. Günlük vaka sayısında ise yeni normalleşmenin ardından rekor sayıya ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 152 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 39 bin 302 kişiye vaka, bin 401 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 31 bin 537 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 19 bin 193 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 82
Tabloya göre, toplam test sayısı 38 milyon 578 bin 57, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 82, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 14 bin 226, bugünkü test sayısı 240 bin 12 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 31 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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