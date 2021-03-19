Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka ve vefat sayılarında artış sürüyor
19 Mart 2021 günlük koronavirüs tablosunu açıklandı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 21 bin 30'u aştı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 87 kişi artarak, 29 bin 864'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.
Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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