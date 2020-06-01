Sağlık Bakanlığı rehber yayınladı: Hastanelerde yeni düzen nasıl olacak?

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:27

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sürecinde sağlık kurumlarında normalleşme adımlarına ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre sağlık çalışanlarına verilen koronavirüs eğitimleri güncellenecek. Hastaneler İl Pandemi Kurulu ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlayacak. İl düzeyinde özellikle elektif hastalara verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 14 gün boyunca COVID-19 insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi dikkate alınacak.

Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin de dahil olduğu çok disiplinli (enfeksiyon, göğüs hastalıkları, acil, yoğun bakım, anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye -onkoloji, hematoloji vb.- cerrahi, radyoloji ve hastanenin özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer disiplinler) bir kurul oluşturulacak.

BÜTÜN HASTALARDA BULGULAR İZLENECEK

Hasta ve hasta yakınları mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün değilse poliklinikte koronavirüs bulguları açısından sorgulanacak. Başka hastalıkları nedeniyle diğer kliniklere yatırılan hastalar başvurusu sırasında ve yattıkları süre içinde her gün COVID-19 semptom ve bulguları açısından sorgulanacak ve gerekiyorsa test yapılacak.

ARTAN BAŞVURULAR DİKKATE ALINACAK

Yeni normalleşme sürecinde pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik çalışmalar yapılacak. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilecek, işgücü planlaması yapılacak.

ORTAK KAĞIT KULLANIMINDAN KAÇINILACAK

Hastanede kâğıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından kaçınılacak. Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri; kabul edilecek hasta sayıları yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılacak. Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörler sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenecek. Klimaların ve havalandırma sistemlerinin bakımları yapılacak, Salon tipi klimalar ve vantilatörler ortak kullanım alanlarında çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmayacak. Hastanelerde dezenfeksiyon işlemleri yapılacak, tıbbi atıklara dikkat edilecek.

CERRAHİ İŞLEMLER DEĞERLENDİRİLECEK

Cerrahi işlemlerde hastanın yaşı, koronavirüs bulguları taşıyıp taşımadığına bakılacak, hastalığın cerrahi işlem olmadan tedavi edilip edilmeyeceği dikkate alınacak ve cerrahi işlemin süresi, solunum desteği ihtiyaca vb. göz önünde bulundurulacak.