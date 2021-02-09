Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Tablo kafa karıştırdı

09 Şubat 2021 Salı, 19:12

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 98 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 636 kişiye vaka, 659 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 26 bin 998 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 109 oldu.

TABLO KAFA KARIŞTIRDI

Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam ağır hasta sayısı bin 310, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273 bugünkü test sayısı 137 bin 712 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosunda toplam iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan sayının daha düşük olması kafaları karıştırdı.

Türkiye'nin 9 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:

8 Şubat 2021 koronavirüs tablosu:



