Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Tablo kafa karıştırdı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 636 kişiye vaka, 659 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 98 kişi daha yaşamını yitirdi. Tabloda toplam iyileşen sayısının düşmesi kafaları karıştırdı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 98 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 636 kişiye vaka, 659 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 998 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 109 oldu.
TABLO KAFA KARIŞTIRDI
Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 893 bin 496, toplam ağır hasta sayısı bin 310, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 449 bin 273 bugünkü test sayısı 137 bin 712 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosunda toplam iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382 olarak açıklanmıştı. Bugün açıklanan sayının daha düşük olması kafaları karıştırdı.
Türkiye'nin 9 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
8 Şubat 2021 koronavirüs tablosu:
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