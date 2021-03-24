Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı: Yaşamını yitirenlerin sayısında korkutan artış

24 Mart 2021 Çarşamba, 19:07

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 146 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 762 kişiye vaka, bin 142 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 30 bin 462 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 17 bin 761 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 720

Tabloya göre, toplam test sayısı 36 milyon 990 bin 175, toplam ağır hasta sayısı bin 720, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643, bugünkü test sayısı 221 bin 738 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 24 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: