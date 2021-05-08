Sağlık Bakanlığı ‘varyant tatili’ni önlemedi, Türkiye ‘kırmızı liste’ye alındı

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Pakistan’dan İngiltere’ye giden İngilizlerin İstanbul’da yaptıkları “kısıtlamasız ve ucuz” karantina tatilini Cumhuriyet, “varyant turizmi” haberi ile gündeme getirdi. Bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığı, Pakistan konusunda adım atmayınca İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listeye aldı. Artık Türkiye’den İngiltere’ye gidenler de 1750 Sterlin ödeyerek 10 gün zorunlu karantinada kalacak. Pakistanlı turizmciler, içerisinde Boğaz turu da bulunan her şey dahil karantina paketlerini 490 ila 1495 sterlin arasında değişen fiyatlarla satıyordu.

Aynı süreçte Hindistan’dan gelenler için “zorunlu karantina” uygulaması başlatan Türkiye, Pakistan’ı bu kapsamın dışında tuttu. Türkiye’nin, İngiltere’ye geçişte “arka kapı” olduğunu fark eden İngiliz vatandaşları da bu durumu, “ucuz tatil fırsatı” olarak değerlendirmeye başladı.

BOĞAZ TURU VAADİ

Krizi fırsata çeviren Pakistan’daki turizm şirketleri, “Türkiye’de 10 gün tatilin keyfini sürmek varken neden otelde karantinaya 1750 sterlin ödüyorsunuz?” sloganı ile pazarladıkları karantina paketleri üzerinden rekabete girişti. Pakistanlı turizmciler müşterilerine, 490 ile 1495 sterlin arasında değişen fiyatlarla “Türkiye’de karantina paketi” satmaya başladı. Şirket; müşterilerine, “Uçak biletleri ve Türkiye’deki karantinasız otellerde 10 gün boyunca en iyi hizmet” vaadinde bulunuyordu. Bir başka şirketin 1495 sterline satışa sunduğu pakette ise “Pakistan’dan İstanbul’a uçak bileti, 5 yıldızlı otelde 10 gün süresince kahvaltı dahil konaklama, havalimanı transferleri, PCR testi ve İstanbul’dan İngiltere’ye uçuş” imkânlarını sunuyordu. Türkiye’de karantina tatili yapmak isteyenlerin, PCR testi yaptırarak sonucunu Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesine yüklemelerinin yeterli olduğu bilgisi veriliyordu.

12 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın Pakistan’dan gelen yolcular için “zorunlu karantina kararı” almaması, İngiltere’yi harekete geçirdi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 12 Mayıs’tan itibaren Türkiye’nin ‘kırmızı liste’ye alınacağını açıkladı. Uygulama ile “kırmızı liste” ülkelerinden İngiltere’ye gitmek isteyenler de Türkiye’yi “arka kapı” olarak kullanamayacak.

‘HİÇBİR ADIM ATILMADI’

“Varyant turizmi”ni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelttiği sorularla TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hint varyantına karşı AB ülkeleri de Hindistan ve Pakistan’a yönelik birtakım kısıtlamalar uyguluyor. Türkiye, Hindistan’dan gelenlere karantina kararı aldı ancak Pakistan için yapılmadı. Turizm firmaları da bu boşluğu fırsata çevirdi. Hint varyantının ülkemizde yayılma riskine karşı bakanlığı uyardık ancak hiçbir adım atılmadı. Bunu gören İngiltere hükümeti de Türkiye’yi kırmızı listeye aldı. Tek adam rejimi Türkiye’yi uçuruma doğru savuruyor” şeklinde konuştu.