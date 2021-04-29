Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde 'İstifa furyası yaşanacak' uyarısı

29 Nisan 2021 Perşembe, 15:55

Uzun yıllar sağlık alanında gazetecilik yapmış olan CHP'li Bel, pandemi nedeniyle sağlık çalışanlarının istifa ve emeklilik işlemlerinin durdurulduğuna dikkat çekti.





"İSTİFA FURYASI YAŞANACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Bir yılı aşkın süredir, sahada fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına iki maaş bayram ikramiyesi verilmelidir. Ayrıca çok acil olarak covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır" çağrısında bulunan Bel, şunları söyledi:

"Sahada görev yapan sağlık çalışanlarıyla konuştum. Hepsi kızgın ve öfke içindeler. Şu an itibariyle istifalar ve emeklilik işlemleri durduruldu. Ancak önümüzdeki dönemde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde istifa furyası yaşanacak. Buradan Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’ya sesleniyorum. Şu anki kamu hastanelerinde zaten kamu çalışanları, hekim, hemşire ve sağlık personeli yetersizliği had safhadadır.

Bu olası istifalarla birlikte, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler çok güç durumda kalabilir. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın olumlu adım atması gerekiyor. Sağlık çalışanları da Sayın Bakan'dan müjdeli haberler bekliyor. Bir yılı aşkın süredir, sahada fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına iki maaş bayram ikramiyesi verilmelidir. Ayrıca çok acil olarak covid-19 meslek hastalığı sayılmalıdır. Bakanlığın atacağı bu olumlu adımlar sahada görev yapan sağlık çalışanlarının motivasyonu yükseltecektir.”