Sağlık Bakanlığı’nda 17 makam şoförü virüs kaptı, çay ocakları kapatıldı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Virüs bazı kat görevlilerinin yanı sıra özellikle makam şoförlerine bulaştı. Yaz tatilinden dönenler ardından bakanlıkta bulunan 25 makam şoförünün 17’si virüs kaptı. Bakanlıkta virüs önlemleri daha sıkı uygulanmaya başlandı.

Sonbaharın yaklaşması ile kamuoyunun yakından izlediği konulardan birisi de grip aşısı. Aşı konusunda eczanelere yönelik yoğun talep var. Bakanlığın ise bu konuda henüz net karar vermediği öğrenildi.

KRİTİK TARİH 15 EYLÜL

Salgın ortamında riskli kişilerin mutlaka yaptırması önerilen grip aşısı için de kritik tarih 15 Eylül olarak belirlendi. Bu tarihe kadar Sağlık Bakanlığı’nın konu hakkında karar alması bekleniyor. Aşı üreticilerinin yoğun talep karşısında zorlandığı, orantılı paylaşımın sağlanması için de DSÖ’nün plan yaptığı kaydedildi.

Grip aşısı üreticilerinden kaç doz tedarik edilebileceğinin netleşmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın da düzenleme yapması bekleniyor. Bu kapsamda risk gruplarının belirleneceği, kronik hastalığı ve 65 yaş üstü olmayanların aşı olmalarının bu yıl engellenebileceği değerlendiriliyor.

Yeterince aşı alınamaması durumunda tamamen dışarı bağımlı olduğumuz aşının eczanelere verilmeyebileceği senaryosunun da tartışıldığı öğrenildi. Risk gruplarının aşılanmasında bir yığılmanın önlenmesi için planlamalar da yapılıyor.

Bu kapsamda aşı olmak isteyenlerin sonbahara yığılmasının engellenebileceği, mart ayına kadar aşının yapılabilmesi nedeniyle aşılanma süresinin uzatılabileceği düşüncesi de seçenekler arasında. Bu yöntemin aşı üreticilerini de rahatlatacağı değerlendiriliyor.