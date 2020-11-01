Sağlık Bakanlığı'ndan "PCR testini pozitiften negatife çeviren hastane" açıklaması
Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda gerekli olan PCR testlerini pozitiften negatife çeviren şebeke iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışına çıkışta uygulanan PCR testlerini pozitiften negatife çeviren şebeke hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği gibi, yurt dışına çıkışta koronavirüs için PCR testinin yaptırılması gerekmektedir. Test sonuçlarının değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığına ilişkin basında çıkan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Bakanlığımız tarafından akredite edilerek KOVID-19 testi çalışmasına izin verilen laboratuvarlarda alınan ve çalışılan testlere ait tüm süreçler Pandemi Yönetim Sistemimiz üzerinden uçtan uca takip edilmekte ve test sonuçları anında Bakanlık veri tabanına aktarılmaktadır" ifadeleri kaydedildi.
Açıklamada, e-Nabız web portalında bulunan 'https://www.enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index' adresi üzerinden barkod numarası- TC Kimlik No veya Pasaport No ile doğrulaması yapılarak karekodlu sonuç belgesi alınabileceği hatırlatıldı."
"YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"
Yapılan açıklamanın devamında "Seyahat şirketleri, sonuç belgesinin sağ üst köşesinde bulunan karekodu okutarak açılan e-Nabız doğrulama sayfasından gerekli doğrulama bilgilerine ulaşabilirler. İlgili kuruluşlar konuya ilişkin olarak tekraren bilgilendirilmiştir. Habere konu olan test sonucunun Bakanlığımızca yetkilendirilmemiş bir hastane tarafından tanzim edildiği anlaşılmış olup gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir davranışa müsaade edilmeyecektir" denildi.
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