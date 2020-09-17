Yurt dışına çıkacaklara zorunlu: “COVID-19 PCR testi numune alım noktası” bakın hangi AKP'linin
Söke Özel Egemed Hastanesi yurt dışına çıkacak olan yerli ve yabancı turistlerin yaptırmasının zorunlu olduğu 'COVID-19 PCR testi numune alım noktası' ilan edildi. Hastanenin kurucusunun AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz olduğu ortaya çıktı.
AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un kurucusu olduğu Söke Özel Egemed Hastanesi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkacak olan yerli ve yabancı turistlerin yaptırmasının zorunlu olduğu “COVID-19 PCR testi numune alım noktası” ilan edildi.
Sözcü'den Ali Ekber Ertürk haberinde şu detaylara yer verdi: Bu işlemin fiyatı kişi başına 250 lirayı buluyor. İşlemler hakkında konuşan Yavuz, hastanesinin ‘gerekli şartları sağladığı için' listeye alındığını belirtti. Listeye Aydın'da, ikisi kamu biri özel olmak üzere üç hastane girdi. Yavuz'un hastanesi, yetkilendirilen tek özel hastane oldu.
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