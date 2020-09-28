Sağlık Bakanlığı'ndan pozitif vakalar için yeni önlem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karantina ihlallerini önlemek için koronavirüs testi pozitif çıkanlara elektronik bileklik takılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeleyi duyarsız vatandaşların sekteye uğrattığını söyledi. Koca “Her defasında ağır hastaya dikkat çekiyorum. Ama vatandaş vakaya takılmış” dedi. Ölümlerin hâlâ yüzde 88-90'ının 60 yaş üstü vatandaşlarda görüldüğünü belirtti. “Ne yapacaksınız?” sorusuna ise yeni bir uygulama ile yanıt verdi.
İKİ SEÇENEK VAR
Buna göre pozitif olup evinde karantinada kalması gerekirken dışarı çıkanlara yönelik yeni bir uygulama başlatılacak. Bileklik uygulaması yapılacak. Ancak bunun için iki farklı model var. İlki pozitif olan ve evinde karantinada kalması gereken her kişiye bileklik takılması ve olması gereken yerden ayrıldığında merkezdeki alarmın çalması. İkinci model yine aynı mantıkla çalışıyor, ancak eve bir cihaz konuluyor, kişiyi bu cihaz takibe alıyor. Bakan Koca, bu iki projeden hangisinin hayata geçirileceği üzerinde çalışıldığı ifade etti.
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