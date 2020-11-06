Kremlin: Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar gerçek dışı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu iddiaları yalanlayarak gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" dedi.
Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" diye konuştu.
Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.
HASTALIK BELİRTİSİNİN SAĞ KOLUNDA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edilmişti. Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelenmişti.
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