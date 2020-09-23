Sağlık emekçilerine saldıran 2 kişiye tutuklama
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimi kapsamında gözaltına alınan beş şüpheliden 2'si hakkında tutuklama kararı verildi.
Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Baştuğ Sokak’taki berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan Ahmet Öztaş (31) ve kardeşi Fırat Öztaş (25) yakınları tarafından otomobil ile Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ahmet Öztaş, canlandırma odasında 1 saat 16 dakika süren müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Fırat Öztaş, yapılan müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilirken, Ahmet Öztaş’ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.
(FOTO: DHA)
SAĞLIKÇILAR SEDYEDEN BARİKAT YAPTI
Ahmet Öztaş’ı görmek isteyen yakınları, buna izin verilmemesi üzerine tepki gösterdi, arbede yaşandı. Öfkeli kalabalık, canlandırma odasının kapısına yüklenerek saldırı girişiminde bulundu. Sağlık çalışanları ise kapının arkasında sedyelerle barikat kurarak, kapının açılmaması için uğraştı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, öfkeli grubu hastaneden uzaklaştırdı.
Sosyal medyadan yayınlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
2 KİŞİYE TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında, sağlık çalışanlarının ifadeleri alındı. Olay gecesi kapının arkasında bulunan 5 doktor ile 5 hemşirenin şikayetçi olmadıkları, hastane başhekiminin içeri girmek için kapıyı zorlayan kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Hastanenin güvenlik kamera görüntülerini izleyen savcılık, yaklaşık 8 kişinin kapı önünde bulunduğunu tespit etti. Bu kişilerden fiziki olarak kapıyı zorlayanlardan biri çocuk 5 kişi bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin şüphelilerden Soykan K., ve Muhammet Devran Ö. tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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