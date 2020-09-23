Sağlıkçılara saldırı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 12:50
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