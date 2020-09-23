Sağlıkçılara saldırı soruşturmasında yeni gelişme
Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.
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