Sağlıklı bir hayat için günde kaç adım atmak gerekiyor? Bilim insanları açıkladı
Bilim İnsanları sağlıklı bir hayat için kaç adım atılması gerektiğini açıkladı. ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları, günde 10 bin adım atmak yerine sadece 4 bin 400 adım yürümenin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olabileceğini ortaya koydu.
ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan çeşitli fiziksel aktivite seviyelerinin faydaları üzerine yapılan bir inceleme, klasik hedefin aşırı olabileceğini gösterdi.
Bununla birlikte, fiziksel aktivite, bunama ve belirli kanser türleri gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olurken, tip 2 diyabet gibi durumları iyileştirebilir. Ancak, 10 bin adım hedefine ulaşmak için ortalama bir insanın günde yaklaşık iki saat yürüyüş yapması gerekiyor. 4 bin 400 adım için ise yalnızca 53 dakika yeterli.
KÖKENLERİ PAZARLAMA KAMPANYASINA DAYANIYOR
Çalışma The Conversation adlı bilimsel dergide yayımlandı. Araştırmayı değerlendiren Hertfordshire Üniversitesi'nden egzersiz ve sağlık fizyolojisi uzmanı Lindsay Bottoms, kökeni bir pazarlama kampanyasına dayanan 10 bin adım hedefinin gerçek faydalarının sorgulanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Dr. Bottoms, ``Günde 10 bin adımlık hedef, 1965'te Japonya'da Yamasa Clock tarafından satılan bir ticari bir adımsayardan geliyor. Cihaz, 10 bin adım anlamına gelen ‘Manpo-kei’ olarak adlandırıldı. On bin adımlık günlük hedef reklam kampanyası olarak kullanıldı ardından bu tüm dünyaya yayıldı. Fitbit gibi popüler akıllı saatler tarafından günlük aktivite hedeflerine dahil edildi” ifadelerini kullandı.
4 BİN 400 ADIM KADINLARDA ÖLÜM RİSKİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞÜRDÜ
Bununla birlikte, Harvard Tıp Fakültesi'nden yapılan son araştırmada, 10 bin adımın aşırılık olduğu belirtildi. Bilim insanları aynı zamanda, ortalama olarak günde 4 bin 400 adım atmanın, günde yalnızca 2 bin 700 adım atmaya kıyasla kadınlarda ölüm riskini önemli ölçüde düşürmek için yeterli olduğunu buldu.
10 BİN ADIM ATMANIN EK BİR FAYDASI YOK
Diğer taraftan ekip, günde yaklaşık 7 bin 500 adımda yürümenin faydalarının maksimum seviyeye ulaştığını ardından azaldığını buldu. Yani araştırmacılar, günde 10 bin adıma kadar yürümenin hiçbir ek faydasını gözlemlemedi.
Dr. Bottoms, "Erkeklerde benzer sonuçların görülüp görülmeyeceği belirsiz olsa da, bu durum gün içinde daha fazla hareket etmenin sağlığı iyileştirip ölüm riskini nasıl düşürdüğüne dair bir örnektir" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise yetişkinlerin haftalık olarak en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite veya 75 dakika şiddetli fiziksel aktivite yapmasını tavsiye ediyor.
-NTV
İlgili Haberler
- Ekmek seçiminin önemi: Hangi tür ekmek tüketmek daha sağlıklı?
- Prof. Dr. Aydın: Yaza sağlıklı geçiş için kapanmaya yüksek uyum önemli
- Muğla’da "sağlıklı su" için 70 bin analiz
- 65 yaş ve üzeri için pandemide sağlıklı kalma önerileri
- Türk Böbrek Vakfı’nın ‘sağlıklı beslenme’ derslerini EBA TV’ye taşıdı
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu