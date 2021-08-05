Şahan Gökbakar'dan 'provokatör' paylaşımı: 'Adamı gırtlaklıyordum'

05 Ağustos 2021 Perşembe, 09:21

Türkiye'de yurttaşlar, 28 Temmuz'dan bu yana farklı alanlarda peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Marmaris'te bulunan ve yangının başından beri bölgede canlı yayın yaparak yetkililerden yardım isteyen komedyen Şahan Gökbakar videolarına bir yenisini daha ekledi.

Alevlere erken müdahale edilmesi için yoğun çaba gösteren Şahan Gökbakar, evinin arkasındaki yangın bölgesine provokatörlerin botlarla gelip, hiçbir komut dinlemediğini söyledi.

"HAKARET EDİYORLAR"

Gelen kişilerin yangın bölgesindeki çalışmaları manipüle ettiğini aktaran Gökbakar, "Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN DÜZENİ BOZUYORLAR"

Gökbakar, Marmaris'teki jandarma ve sahil güvenliğe çağrılarda bulunarak, "Biz burada en az 200 kişi mücadele ederken, beşli, dörtlü gruplar halinde buraya yanaşıyorlar, bir anda yangının içine doğru koşuşturuyorlar sanki kahraman edasıyla, yangını söndüreceklermiş gibi. Buradaki bütün düzeni bozuyorlar" dedi.

Ünlü oyuncu sosyal medyada paylaştığı videosunda şunları söyledi:

"Gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Tipleri çok değişik. Lütfen bana inanın. Botlara doluşup geliyorlar. Yangına müdahale edeceklermiş gibi ağaçlık alanda dolaşıyorlar ama hiç bir komut dinlemiyorlar. Arka tarafta ateşin üstüne gidiyorlar, kendilerini uyaran itfaiyecilere hakaret ediyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına hakaret ediyorlar. İtfaiyeden 3-4 kişiyi cinnete getirdiler."

"ADAMI GIRTLAKLIYORDUM"

"Biz burada en az 200 kişi mücadele ediyoruz. Bu adamlar burada çalışıp efor sarf eden görevlilerin yemeklerini de yiyorlar. Evimin önündeki iskeleye oturmuş adam yemek yiyor. Yanından geçen bir arkadaşımızın bacanağına vurup bir şeyler söyledi ve küfretti. Bunu görünce nevrim döndü. Bana da hakaret etti. 'Sana kadın eteği giydiririm' falan diye bağırdı. Adamı gırtlaklıyordum. Zaten yangınla uğraşıyoruz bir de provokatörler çıktı. Evimin bahçesinde garip garip kişiler dolaşıyor. Biz 200 kişiyiz daha fazla gönüllüyü de ihtiyaç yok burada. Marmaris jandarması ve emniyetinden rica ediyorum. Buraya asayiş ekipleri gönderin. Kaç kişi telefon da açtı. Yangını söndürtmemeye mi çalışıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Burada sahipsiziz. Daha büyük kavga çıkabilir, az önce de çıktı zaten."