Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtı eyleme tepki: 'Kimse dur diyemiyor'

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:00

Yeni tip koronavirüs pandemisini küresel komplo olarak gören ve Covid-19’la mücadele aşılarına karşı olan yaklaşık 5 bin kişi, Cumartesi günü İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Büyük Uyanış” mitinginde buluştu.

Daha 10 gün önce 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılan miting başvurusunu reddeden İstanbul Valiliği’nin izniyle düzenlenen mitinge girişlerde herhangi bir HES kontrolü yapılmazken de alana girişlerde PCR testi istenmedi.

Alana girişte iki farklı noktada güvenlik kontrolü yapan İstanbul polisi, mitinge maskesiz olarak katılmak isteyenlerin bariyerlerinin yanındaki kutulardan maske takmalarını zorunlu tutarken alanda çok büyük çoğunluğun maske takmadığı dikkat çekti.

"KİMSE DUR DİYEMİYOR"

Söz konusu eylem gündemdeki yerini korurken; duruma tepki gösterenlerden biri de ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Sokakta maskesiz gezen vatandaşa ceza yazılıyor ama binlerce maskesiz ve mesafesiz insanın bu eylemine kimse dur diyemiyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü komedyen, paylaşımının devamında ise "Pek bu pandemide aşısını olup bütün kurallara uyup pandeminin biteceği günü bekleyen bilinçli insanların hiç hakkı yok mu?" diyerek tepkisini ortaya koydu.



Gökbakar'ın paylaşımı şu şekilde: