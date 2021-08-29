Şahan Gökbakar Tunceli'deki yangın için yardım istedi: İçimiz yanıyor
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 13. günü geride bıraktı. Oluşan kamuoyu tepkisinin üzerine sabah saatlerinde havadan müdahale başlatılan bölge için bir yardım çığlığı da, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. "Ülkemizin her yeri cennet" diyen Gökbakar, yetkililere seslenerek acil müdahale talep etti.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını 13 gündür sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, “Akşam saatlerinde yangın bölgesinden elimize ulaşan görüntü” diye yazarak Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşmış, videoda yangının Buzlutepe köyünün yerleşim yerine doğru ilerlediği kaydedilirken herhangi bir müdahaleye izin verilmediği belirtilmişti.
Oluşan kamuoyu tepkisinin üzerine bölgeye sabah saatlerinde havadan müdahale başladı. Müdahalenin günlerce gecikmesine yönelik tepkiler sürerken, konuya ilişkin bir paylaşım da ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.
"ÜLKEMİZİN HER YERİ CENNET"
Temmuz ayının sonunda Marmaris'te çıkan orman yangını süresince, Delikli Koy'dan canlı yayınlar ve paylaşımlar yaparak yetkililere seslenen ve yardım çalışmalarına katılan Şahan Gökbakar, Tunceli'de 13 gündür süren orman yangını için de bir paylaşımda bulundu.
"Tunceli kalbimiz sizinle..." notuyla Instagram'dan bir video paylaşa Gökbakar, şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili dostlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz, günlerdir süren Tunceli’de bir orman yangını var. Artık 12. günü mü, 13. günü mü… Acilen buraya müdahale edilmesi gerektiğini ve oradaki ormanların kurtarılması gerektiğini rica ediyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Ülkemizin her yeri kıymetli, her yeri cennet... O yüzden en ufak ağaca, en ufak kayba, en ufak yangına yüreğimiz dağlanıyor, içimiz yanıyor. Acilen müdahale rica ediyoruz…”
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