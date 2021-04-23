Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken hamle
"128 milyar dolar nerede?" tartışmaları devam ederken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
CHP ve İYİ Parti'nin sık sık üzerinde durduğu 128 milyar dolar tartışmaları devam ederken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bu akşam saat 21:00'de 3 haber kanalının ortak yayınında soruları yanıtlayacak.
Merkez Bankası'nın Twitter hesabından duyurulan haberde, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. Şahap Kavcıoglu bugün saat 21.00’de trthaber, cnnturk, Ahaber ortak canlı yayınına katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
İşte o duyuru:
Merkez Bankası Başkanı Sayın Prof. Dr. @sahapkavcioglu, bugün saat 21.00’de @trthaber, @cnnturk, @Ahaber ortak canlı yayınına katılacaktır. pic.twitter.com/rxZnm91JwX— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 23, 2021
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