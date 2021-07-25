Sahnede yalnız kadınlar vardı

25 Temmuz 2021 Pazar, 11:30

18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Şef Nisan Ak yönetimindeki konserle bir yıl aradan sonra klasik müzikseverlere buluştu.

Piyanist Gülsin Onay ve Ancyra Ensemble’ı bir araya getiren konserde, klasik dönemin etkili ve üretken bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’in iki; geç klasik dönemin bestecilerinden Edward Elgar’ın bir eserine yer verildi.

Gümüşlük Müzik Festivali, 26 Temmuz Pazartesi akşamı festivalin tarihi mekanı Antik Taş Ocağında Hollandalı North Sea String Quartet konseriyle devam edecek.

North Sea String Quartet, çok yönlülükleri ve kendi bestelerini doğaçlama ile birleştiren müzik anlayışlarıyla, caz, folklor ve dünya müziklerini bir araya getiriyor. Dörtlü, kemancılar Pablo Rodriguez ve George Dumitriu, viyolacı Yanna Pelser ve çellist Thomas van Geelen’den oluşuyor. Klasik müzik geçmişlerinin yanı sıra Güney Amerika, Avrupa ve Afrika halk müzikleri, caz ve doğaçlamaya olan ortak tutkularıyla, yenilikçi tekniklerini, 2018’de yayınladıkları EP’leri “Feldwerk”de yaylı çalgılar dörtlüsü olarak ortaya koyuyorlar.

KENDİ ESERLERİNİ SESLENDİRECEKLER

Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun desteği ile Gümüşlük’te Antik Taş Ocağında sahneye çıkacak olan North Sea String Quartet, meraklılarının karşısına kendi bestelerinden oluşan Ponteio, Snow Suite, Intergalactic coffee break, Bodin’s Waltz, Pasific, Choroesque, Indecisive, Isa y Tanganillos başlığını taşıyan bir seçkiyle çıkacak.