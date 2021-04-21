Sahte avukat duruşmada yakayı ele verdi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:53

Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle irtibata geçti.

Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI



Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, yurttaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.