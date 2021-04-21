Sahte avukat duruşmada yakayı ele verdi

Mardin ve Mazıdağı ilçesinde kendini avukat olarak tanıtan şahıs girdiği duruşmada yakalandı.

İHA
21 Nisan 2021 Çarşamba, 09:53
Sahte avukat duruşmada yakayı ele verdi
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Muş'un Varto ilçesinden Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelen Abdurrahman B. isimli şahıs, avukat olan bir kişinin ismini kullanarak ilçede kendini avukat olarak tanıtıp, mağduriyetlerini tespit ettiği kişilerle irtibata geçti.

Daha sonra Mardin Asliye Ceza Mahkemesi salonuna cübbesi ile giren Abdurrahman B. duruşma sırasında fark edilerek gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Daha önce kendini doktor olarak da tanıtıp, yurttaşları dolandıran Abdurrahman B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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