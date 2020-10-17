Sahte içkide can kaybı 57'ye yükseldi

Sahte içkiden yaşanan ölümler artmaya devam ediyor. İzmir'de bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 11 ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2020 Cumartesi, 12:18
Sahte içkide can kaybı 57'ye yükseldi
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İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha yaşamını yitirdi. Son ölümle birlikte 11 ilde ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi.

53 yaşındaki Şenol Yarar isimli yurttaş, 10 Ekim'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Karabağlar ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yarar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle yaşanan ölüm sayısı 24'e çıktı.

11 ilde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı ise 57'ye yükseldi. 


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