'Şaibeli sınav iptal edilsin' çağrısı

06 Kasım 2020 Cuma, 10:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslenen Ayhan Barut, "Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmelik değişikliği yaparak, Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık izni ve depo yetkisini, ziraat mühendislerinin yanı sıra orman, orman endüstri ve kimya mühendisleri ile eczacı, kimyager ve bitki sağlığı derslerini alanlara da verdi.

Ziraat mühendislerinin, ilaç bayiliği ve satışı için diplomaları yeterli görülmeyip haksızca zorunlu sınava tutulmasını kınıyoruz" dedi.

"SINAV İPTAL EDİLSİN"

17 Ekim 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nce İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı' yapıldığını anımsatan Ayhan Barut, "15 bin adayın girdiği sınavda yer alan A kitapçığındaki 80 sorunun 40’ının cevabı A şıkkı olmuştur. C kitapçığındaki 80 sorunun da 42’sinin cevabı yine A şıkkı oldu. Bu durum şaibeli ve kuşkuludur. Sınavın iptal edilip şaibelerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.