Salda Gölü'nden kil almanın 'ceza'sı 392 lira
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'nden kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira idari para cezası kesilecek.
Burdur'da Millet Bahçesi projesi kapsamında kıyısında başlatılan inşaat çalışmaları tepkiler üzerine durdurulan Salda Gölü "para cezası" ile korunacak.
Göl sahasından kil alan, sahilin derinleşmesine neden olan, sigara içen ve genel çevre kurallarına uymayanlara çevrede devriye gezen jandarma ekiplerince idari para cezası uygulanıyor.
Buna göre, gölden kil alan ve çamur çukurlarına girene 392 lira idari para cezası kesiliyor.
Göl kenarındaki beyaz kumsalda şezlong, sandalye, şemsiye ve çadır kuranlar ile yiyecek içecek tüketenlere de denetimler kapsamında idari para cezası kesiliyor.
Bu kapsamda çamur çukurlarının etrafı halatlarla çevrilirken bu çukurlara girilmesinin yasak olduğunu belirten tabelalar da hazırlandı. Uyarıcı levhaların önümüzdeki günlerde Salda Gölü sahasına yerleştirileceği öğrenildi.
Göl ve çevresinde doğal yapıya zarar veren hiçbir olumsuzluğa müsaade edilmeyeceği bildirildi.
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