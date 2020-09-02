Salgın nedeniyle zarar açıklayan THY’de, işçi ücretleri yüzde 30-50 azaltılacak

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Türk Hava Yolları (THY) ile Hava-İş Sendikası, salgının şirket üzerindeki etkileri nedeniyle çalışanların ücret ve diğer ödemelerinden 2021 sonuna kadar kesinti yapılması konusunda anlaştı. Ancak imzalanan protokolün detayları değişik sorunlara işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen günlerde THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal’ı kabul etti. Bu görüşmenin ardından ise THY ile Hava-İş arasında önceki gün “Ücret Düzenleme Protokolü” imzalandı. Böylece bir protokolle toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı. Hava-İş bu protokolü “26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin Covid-19 Küresel Salgın Şartlarına Uyarlanması” olarak duyurdu. Protokolde, pandeminin küresel ekonomileri tarihte benzeri görülmemiş olumsuz bir noktaya getirdiği, bu durumun tüm sivil havacılık sektörüne olduğu gibi THY’nin ticari faaliyetlerine ve nakit akışına doğrudan ve büyük çaplı yansıması olduğu belirtildi.

‘KIDEM’DEN KESİNTİ

Bu durumun toplu iş sözleşmesinin imzalandığı 15 Nisan 2019 tarihinde öngörülemez ve öngörülmesi de beklenemez olağanüstü bir durum olduğuna işaret edilen protokolde, “THY’den 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’ndeki tüm yükümlülüklerine aynen uymaya devam etmesini beklemenin ticari hayatın gerçeklerine aykırı düşeceği” belirtildi. Bu nedenle de sözleşmenin bazı hükümlerinin yeniden uyarlanması ve sadece Hava-İş üyelerini bağlaması konusunda mutabakata varıldı. Protokole göre 1 Eylül’den geçerli olmak üzere, pilotların da aralarında bulunduğu kokpit personelinin ücretlerinden yüzde 50, kabin personelinin ücretlerinden yüzde 35, yer personelinin ücretlerinden yüzde 30 kesinti yapılacak. Ücret ve ödemeler yeniden belirlenecek. Kıdem ücreti üzerinden de yüzde 30 kesinti olacak. Ücret ve diğer ödeme kalemlerine yüzde 1 ek zam verilmesine dair karar uygulanmayacak. Bunların dışında evlenme, doğum, ölüm yardımları, sosyal yardım, kreş yardımı, tazminatlar ve primler gibi diğer ödemelerde değişiklik yapılmadı. Bu ödemeler sözleşmedeki gibi yapılacak.

6 AYDA BİR GÖRÜŞME

Protokolde, tarafların 6 aylık dönemlerde ara görüşmeler ve değerlendirmeler yapacağı belirtildi. Hava-İş, duyurusunda, “istihdamın korunmasının birinci önceliğimiz olduğu hususu işverene iletilmiş bu konuda taraflar arasında mutabakat sağlanmıştır” diyerek işten çıkarma yapılmayacağını savundu. Ancak protokolde işten çıkarma yapılmayacağına dair hiçbir hüküm yer almadı. Yine protokolde 6 aylık dönemlerde gerçekleştirilecek görüşmelerde kesintilerden vazgeçilebileceği gibi bir hüküm de yer almadı. Sadece “ara görüşmeler ve değerlendirmeler yapılacağı” belirtilmekle yetinildi.