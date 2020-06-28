Salgın sonrası ‘iş’te her şey ‘sıfır’dan kurulacak

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Covid-19’un ekonomiye etkilerini azaltmak için yeni arayışlar sürüyor. Özellikle ticaret için çalışmalar yapılırken, yaygınlık kazanan uzaktan çalışmanın iş hayatına nasıl uygulanacağı merak konusu.

Bain&Company tarafından hazırlanan “İşe Geri Dönüş” başlıklı yeni araştırmayla ilgili bilgi veren Bain Türkiye Ortağı Ozan Bayülgen, “Yöneticilerin çoğu için görev, bir işi tekrar başlatmaktan ziyade, potansiyel olarak işi sıfırdan kurmaya benzeyecek. İşbaşı, ışıkları açıp operasyonları kaldıkları yerden tekrar başlatmaktan çok daha karmaşık süreç olacak” dedi.

Araştırmada dikkat çeken noktalar şöyle:

1 Şirketler, bir iş kuran herkesin karşılaştığı “hangi müşteri ihtiyaçları için hizmet sunuyoruz, talep nerede ve iş modelimizi bu talebi karşılayacak şekilde nasıl uyarlamalıyız” gibi soruları yanıtlamak zorunda. Çevik ekipler kurmak, hızlı değişmesi beklenen bir faaliyet ortamına uyum sağlamanın ve iş sürekliliğini gerçekleştirmenin en etkin ve ölçeklenebilir yoludur. Kaç kişi dönecek?

2 Gerçek talebin izini sürmek şirketler açısından kaç kişinin nerede işe dönmesi gerektiğini belirlemek için de akılcı yol sağlayacak. Ayrıca her şirketin karşılaşacağı temel soru sürekli değişen bir ortamda çalışanların güvenliğinin nasıl karşılanacağı ve işe döndükleri takdirde karşılaşacakları risklerin nasıl hafifletileceği olacak.

3 Bu noktada, işyerinin yapısı (Müşteri ile yüz yüze çalışılan mağaza, ofis ya da fabrika gibi) riskin derecesi ve her tür önlem açısından belirleyici olacak.