Salgında yaşamını yitiren 385 sağlık emekçisinin ismi Çiğli'de yaşatılacak

14 Mart 2021 Pazar, 12:17

Çiğli Belediyesi, toplum sağlığını korumak adına Covid-19 salgınıyla mücadele eden ve yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin hatıralarını yaşatmak için İzmir Tabip Odası'nın katkılarıyla Atatürk Mahallesi'nde fidan dikme etkinliği yaptı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Tabip Odası yöneticileri, hekimler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yurttaşlar etkinliğe katıldı. Dikilen fidanlara, İzmir'de Covid-19 salgınına karşı verdikleri mücadelede yaşamını yitiren 385 sağlık emekçisinin ismi verildi. Kentin yeşil alan kapasitesinin artırılması amacıyla ilerleyen yıllarda da fidan dikim etkinliğinin devam edileceği ifade edildi.

"İSİMLERİ NESİLLER BOYU YAŞAYACAK"

Sağlık emekçilerinin salgın sürecinde toplum için büyük fedakarlık gösterdiğini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, etkinlikte şöyle konuştu:

“Anadolu toprakları ve güzel İzmir’imiz tarih boyunca tıbbi gelişmelere öncülük etmiş önemli bir bölge. Çiğlimiz de hastanelerin yer aldığı bir sağlık kenti. Çiğli Belediyesi olarak, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden beri sağlık emekçilerimizle dayanışma içerisinde olduk. İlçemizdeki sağlık temsilcileriyle düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirerek, ihtiyaçlarına çözüm üretmek için çalıştık. Son olarak da, İzmir Tabip Odası ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde salgınla mücadelede kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz için Atatürk Mahallemizde saygı anı ormanı oluşturmaya karar verdik. Geniş bir katılımla fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu süreçte verdikleri kahramanca mücadeleyle yarınlara dair umutlarımızı diri tutan ve salgın sebebiyle yaşama gözlerini yuman sağlık emekçilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Mücadelelerini gelecek nesillere anlatmak için bu ormanı yaşatacağız."

"ARKADAŞLARIMIZIN İSİMLERİNİ YAŞATMAK İÇİN SAYGI ANI ORMANI OLUŞTURDUK"

İzmir Tabip Odası Başkanı M. Lütfi Çamlı, 14 Mart Tıp Bayramı’nı buruk bir şekilde geçirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dünyada ve ülkemizde yaklaşık bir yıldır devam eden ve bir süre daha devam edeceği belli olan küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Sağlık emekçilerimiz bu zorlu görevi sürdürürken yerel yönetimler; Büyükşehir Belediyemiz ve Çiğli Belediyesi her zaman yanımızda oldu. Başkanımız Sayın Utku Gümrükçü’nün o günlerdeki desteklerini unutmuyoruz. Siperlik ve maske gibi ürünleri Çiğli Belediyesi bizzat üretip, Tabip Odamızın aktivistleri tarafından tüm İzmir’de sağlık emekçilerimize dağıtıldı. Bugün 14 Mart’ı kutluyoruz ama kaybettiğimiz arkadaşlarımızın acısını içimizde taşıyoruz. Çiğli Belediyesi ile birlikte, İzmir’de ilk, Türkiye’de ise sayılı olan bir uygulamayı hayata geçirerek Covid-19 salgınıyla mücadelede kaybettiğimiz arkadaşlarımızın isimlerini yaşatmak için Saygı Anı Ormanı oluşturduk. İlk fidan dikimini gerçekleştirdik. Anıları, bundan sonraki sağlık mücadelemizde bizlere ışık olacak. Etkinlikte emeği olan Çiğli Belediye Başkanı'mız Utku Gümrükçü başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.”