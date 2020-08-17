Salgının 12 aydan daha uzun süreceğini düşünenler çoğaldı

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Esnafın (bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri vb.) nabzını tutmayı hedefleyen “Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi”nin Temmuz 2020 sonuçları açıklandı.

- “Güven Endeksi” haziran ayına göre 2.9 puanlık artışla 19.7 oldu. Genel olarak iş yapma seviyesinin azaldığı görüşü öne çıksa da reel ekonominin canlanması, geleceğe dair olumlu beklentiler ve tasarruf eğilimi endeksi artırdı. “Genel Ekonomi” alt endeksi de, önceki 4.1 puan arttı ve 26 oldu. Ülke ekonomisinin son 1 yılda olumsuz yönde değiştiği görüşü hâkim olsa da gelecek 1 yılda ekonominin kademeli olarak toparlanacağı beklentisi yükseldi.

COVİD KORKUTUYOR

- “Ticaret Endeksi” ise 3.3 puanlık azalışla 22.6’ya indi. Sıcaklıkların yükselmesi gazlı-gazsız içecekler ve paket su kategorisinde artışa yol açarken, diğer kategorilerde anlamlı derecede düşüş gerçekleşti. Bu kapsamda temizlik ürünleri ve kişisel bakım kategorisi endekslerinde 9.2’ye varan düşüş görüldü.

- “Politika Endeksi” de 1.3 puanlık azalışla 26.6 oldu. Haziran ayı itibarıyla salgın tehlikesi tam olarak ortadan kalkmadan sosyal kısıtlamaların kaldırılarak normale dönüşe geçilmesi sınırlı bu azalışta etkili oldu. Zaten haziranda yüzde 43 olan “salgının 12 aydan daha uzun süreceğini” düşünenlerin oranı yüzde 60’a yükseldi. Soyal yasakların tamamen kaldırılması ve yeni vaka sayısının 1000 civarında kalması salgının devam edeceği algısını artırdı.

KREDİ TALEBİ YOK

- Yine araştırmaya göre, kredi borcu olmayan esnaf oranı yüzde 46’dan yüzde 48’e çıktı. Gelecek dönemde kredi çekme planı olan esnaf oranı ise yüzde 13. Bu oran Haziran 2020’de yüzde 25’ti. Araştırmaya göre, katılımcıların bireysel olarak gelecekteki maddi durumlarının iyi olmayacağını düşünmeleri kredi çekme iştahlarında bariyer olarak ortaya çıkıyor.