<p>Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor.<br></p>
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Beşiktaş, Adem Ljajic ile yollarını ayırmayı ve Alex Teixeira'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

<p>Siyah-beyazlıların mali şartlarda anlaşma zemini aradığı bilinirken, yıldız oyuncudan sosyal medyada kartal pozu geldi.<br></p>
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Siyah-beyazlıların mali şartlarda anlaşma zemini aradığı bilinirken, yıldız oyuncudan sosyal medyada kartal pozu geldi.

<p>Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı.&nbsp;<br></p>
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Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Teixeira ve Fernando Lucas Martins ile fotoğrafını paylaştı. 

<p>Paylaşılan fotoğrafta Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Teixeira'nın kartal pozu vermesi dikkat çekti.<br></p>
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Paylaşılan fotoğrafta Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Teixeira'nın kartal pozu vermesi dikkat çekti.

<p>Alex Teixeira, Shakhtar Donetsk formasıyla 222 maçta 89 gol, 25 asistlik performans sergilerken, 2016 yılından bu yana formasını giydiği Jiangsu'da ise 153 maçta sahaya çıktı ve 73 gol, 43 asistlik performans sergiledi.</p>
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Alex Teixeira, Shakhtar Donetsk formasıyla 222 maçta 89 gol, 25 asistlik performans sergilerken, 2016 yılından bu yana formasını giydiği Jiangsu'da ise 153 maçta sahaya çıktı ve 73 gol, 43 asistlik performans sergiledi.

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