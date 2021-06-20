Samet Aybaba: "Bacca ve Balotelli ile ilgili çalışmalarımız var"
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Balotelli ve Bacca'nın transferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Bacca ve Balotelli ile ilgili kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı.
Kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruları yanıtlayan Aybaba "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeyi verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" açıklamalarını yaptı.
26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Antalyaspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağlamıştı.
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