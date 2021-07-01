Samet Aybaba: "Belhanda'nın bize çok katkısı olacaktır"

01 Temmuz 2021 Perşembe, 20:16

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, Younes Belhanda ve anlaştıkları diğer oyuncuların katılmasıyla daha güçlü, önündeki hedefi gören, iyi futbol oynayan, herkese keyif veren bir takımın sahneye çıkacağını söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de kampa giren Adana ekibi, Aybaba gözetiminde akşam antrenmanında açma germe çalışmasının ardından "yo-yo 30-15" testi yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aybaba, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) gelecek sezon statlara yüzde 50 kapasitede seyirci alınması kararına ilişkin, "Bu, seyirci ile keyif alınan bir oyun. Avrupa Şampiyonası'nda bu uygulama başlamıştı. Çoğu statta gördük, 80 bin kişi ile oynuyorlardı." dedi.

Aybaba, yeni tip koronavirüs salgını döneminde alınan bu kararın bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Her türlü karara saygılı olduklarını anlatan Aybaba, "Çünkü bir pandemi var ama insanlarımızın artık futbolun içinde olması, onların keyif alması, sahaya coşku yansıtması hepimizin istediği bir şey. Hepimizin istediği bu. İnşallah sezon iyi başlar, sonuna doğru da statların tamamı dolu keyifli maçlar izleriz, seyrettiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKANIMIZA BU TRANSFER İÇİN TEŞEKÜR EDERİZ"

Samet Aybaba, Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın Adana Demirspor'la sözleşme imzalamasına da değindi.

Transfer yapmanın kolay olmadığını vurgulayan Aybaba, "Biz yeni çıktık lige. Bazı oyuncularla ilgili özellikle de bu tür oyuncularla ilgili çok uzun süreli, soluklu şeyler yaşanıyor. Başkanımıza bu transfer için teşekkür ederiz. Bize çok katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Aybaba, takıma gelen her oyuncunun katkısının olmasını istediğini belirtti.

Geçen sezon şampiyonluk yaşamış oyunculardan da katkı beklediklerini kaydeden Aybaba, "İyi bir başlangıç. Bazı oyuncularla temaslar devam ediyor. Onların da takıma katılmasından sonra daha güçlü, önündeki hedefi gören, iyi futbol oynayan, herkese keyif veren bir Adana Demirspor sahneye çıkacaktır." diye konuştu.