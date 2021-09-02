Samet Aybaba'dan Adana Demirspor ayrılığı sonrası ilk açıklama

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:23

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yolları ayrılan teknik direktör Samet Aybaba, bir mesaj yayımladı. Aybaba, "Süper Lig’e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin birçoğunu, maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik" dedi.

Sezona Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan ve sonrasında oynadığı Kayserispor ve Konyaspor maçlarından 1'er puan çıkararak, 2 puan toplayan Adana Demirspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Samet Aybaba, yaşanan süreçle ilgili bir mesaj yayımladı. 27 Şubat 2021'de göreve başladığını hatırlatan Samet Aybaba, mesajında şu görüşlere yer verdi: "İçimden bir an olsun eksilmeyen memleket sevdam ile başlayan Adana Demirspor teknik direktörlüğü görevimi, bugün itibari ile sonlandırmış bulunmaktayım. Bu güzel serüvene hangi koşullarda başladığımızı, bizden önce neler yaşandığını ve kulüp olarak bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmeyi, futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sadece bu zaman dilimi içerisine sığdırılan mucize hikayeye, hakkaniyetli bakmanızı temenni ediyorum. 46 yıllık futbol yaşantımın hiçbir döneminde; yaptığım fedakarlıkların, ülke futboluna kazandırdığım oyuncuların ya da elde ettiğim başarıların fark edilmesini, takdir görmesini ya da teşekkür edilmesini beklemedim. Konu güzel memleketim olduğundan, yine böyle bir beklentide değilim. Çok şey konuşabilir, anlatabilirim. Ancak futbol yaşantım boyunca yapmadığım bir şeyi, şimdi yapmanın çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum."

"ÜZGÜN VE MUTSUZ GEÇİRDİK"

Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını, bunun bilinmesinin yeterli olacağını kaydeden Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece kamuoyunda çok fazla tartışılan, adımın geçtiği bir sürece değinmek istiyorum. Süper Lig’e çıkışımız itibari ile kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin birçoğunu, maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik. Sonuç olarak paylaşmaktan hicap duyacağım bazı hadiseler sebebiyle, karşılıklı olarak ayrılık kararı verdik. Bu kararın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adana Demirspor taraftarlarına, şehrin önde gelenlerine, bana hissettirdikleri karşılıksız sevgi ve gösterdikleri itibar için teşekkür ediyorum. Bu değerlerin, satın alınamayacak şeyler olduğunu, bir hemşehriniz olarak çok iyi biliyorum."