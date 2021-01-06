Sami Elvan, oğlu Berkin Elvan’ın doğum gününde duygularını gazetemize anlattı

06 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Berkin Elvan, Gezi direnişinde Okmeydanı’nda polisin attığı biber gazı fişeğinin başına isabet etmesi sonucu 269 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Dün ise Berkin Elvan’ın doğum günüydü. Elvan yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Oğlunun öldürülmesine ilişkin adalet mücalesini sürdüren baba Sami Elvan, “Berkinim yaşasaydı genç, tuttuğunu koparan, bilinçli bir genç olacaktı. Biliyorum ki yaşasaydı Boğaziçi’nde direnen gençlerle birlikte olacaktı” dedi.

Acılı baba Sami Elvan oğlunun öldürülmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, “Zor günler yaşamaya devam ediyoruz. Her an Berkin yanımıza gelecekmiş gibi hissediyoruz. Sıkıntılı bir durum yaşadığımız. Bir yandan da adalet aramaya devam ediyoruz. Ancak adalet yok” diye konuştu.

Türkiye’de adalet için, demokrasi için mücadele eden çok sayıda insanın var olduğunu vurgulayan Sami Elvan özetle şunları söyledi: “Bu insanlar hep yanımızdalar. Ama bir avuç insan hükümdarlık kurmuş durumda. Her ne olursa olsun artık tek tuşla yaşanan haksızlıkların, hukuksuzlukların ortaya çıktığı, yazıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bizler de bu süreçte en kısa sürede adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biliyoruz ki adalet yerini bulsa da bizim çocuğumuz geri gelmeyecek, aramızda olamayacak. Ancak Berkin davasında verilecek karar daha önce benzer şekilde yaşanan hukuksuzluklar için emsal teşkil edecek. Dünyaya her gelen canlının yaşama hakkı vardır. Herkes eceliyle ölmeli ve herkes yaptığının karşılığını almalı.”

ABLASINDAN BERKİN’E TÜRKÜ

Elvan ailesi tarafından sosyal medyada Berkin Elvan’ın doğum günü için ablasının sesinden, Grup Yorum’a ait “nenni” türküsünün seslendirildiği bir video paylaşıldı.

Paylaşımda, “5 Ocak 1999- Yaşasaydı 22 yaşında olacaktı. Berkinimiz büyümüyor, geçen zaman yaralarımızı iyileştirmiyor. Senin için, bütün çocuklar için asla vazgeçmeyeceğiz. İyi ki doğdun oğul, daima bizimlesin, daima seninleyiz. Ablasının sesinden Berkin’e...” ifadeleri kullanıldı.