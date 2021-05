Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan: "Biraz da bizden bahsedin"

27 Mayıs 2021 Perşembe, 19:22

TFF 1.Lig’den Süper Lig'e çıkma mücadelesinde finalde Altay’a mağlup olan Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün resmî sitesinden TFF 1.Lig 2020-2021 sezonuna dair önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir ekibinin başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın açıklamaları şöyle:

“ALTAY’IN ESKİ ‘BÜYÜK ALTAY’ GÜNLERİNE DÖNEBİLMESİNDEN MEMNUNLUK DUYARIM”

“Öncelikle hemşehrimiz ve kıymetli rakibimiz Altay’a Süper Lig’de canı gönülden kalıcı başarılar dilerim. Altay, Süper Lig tarihinde toplam 41 kez olmak üzere, 4 büyüklerden sonra en fazla yer almış kulüptür. Genetiğinde Süper Lig kültürü vardır. Doğma büyüme bir İzmirli olarak, eski “Büyük Altay” günlerine geri dönmesi ve İzmirli futbolseverlere keyifli maçlar izlettirmesinden büyük memnunluk duyarım. Süper Lig tüm Altay Camiasına ve taraftarlarına kutlu olsun.”

“BÜYÜK MUSTAFA’NIN FANATİĞİYİM”

“Hayatım ustaların arasında geçti. Bu ustaların içinde en fanatiği olduğum Büyük Mustafa Denizli idi. Çünkü kendisini 19 yaşında Galatasaray’a gol attığı maçtan itibaren izlemeye başlamıştım. Bize yıllarca resital yaptı. Az oynardı, öz oynardı. Her frikikte, her kornerde ayağa kalkardık. Hangi köşeye bırakacak diye aramızda iddiaya girerdik. Kaç tane santrforu gol kralı yapmıştır. Büyük sol ayaktı. Vurur gibi yapar sola çeker, sert muz ortasını yapardı. Çok koşmazdı. Rahmetli Ümit (Kayıhan) ustasının yerine de koşardı. Mustafa Abi’yi “Altay’ı Süper Lige çıkaran antrenör” olarak görmek çok mutluluk verici bir olay benim için… Mustafa Abi Altay’a olan manevi borcunu ödemiştir, çok güzel bir duygu Allah herkese helalleşmeyi nasip etsin…”

“19-20 YAŞINDA GENÇLERE YER VEREREK BURALARA GELMEK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİL”

“Yıllar önce Aykut Kocaman’ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle “k...e” ve “nankör” mü olacak! Altay Süper Lig'e çıktı, Allah yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş… Bir de Altınordu’nun misyonunun hakkını ver, Mustafa Abi'yi dünya âlem biliyor, bir de orada “Ustalığa Geçiş” seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu’ndan bahset be kardeşim… Hem yabancı oynatmadan, hem de 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil deyiver be kardeşim. Hep tribünlere, hep tribünlere! Kullan, at! Geriye hiçbir şey kalmasın. Gelenek, görenek, kültür ne ki! Ne kadar yapmacık…”

“ALTINORDU AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BEŞ LİGİNE OYUNCU İHRAÇ ETMEYE DEVAM EDECEKTİR”

“Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkân sağlamaya, onları Avrupa’nın en büyük beş ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir.

Ülkesini seven, vefayı bilen, mesleğinin gereklerini yerine getiren ve İngilizce konuşabilen üst düzey dayanıklı ve hırslı futbolcular yetiştirmeye devam edeceğiz. Anlık, günlük başarılara değil, sürdürülebilir kalıcı başarılara ulaşmak yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu toprakların her alanda öncelikle üretmeye ihtiyacı var. Hele ki 30 milyon gencin varsa, seni kimse tutamaz. Yeter ki kendi gençlerine güven…

Gelecek Gençlerindir…”