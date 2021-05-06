Şampiyonlar Ligi’nde sekizinci kez aynı ülke takımları final oynayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i mağlup eden Chelsea’nin finale yükselmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi’nde sekizinci kez aynı ülkeden takımlar finalde mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid’i Timo Werner ve Mason Mount’ın golleriyle 2-0 mağlup eden Chelsea, finalde bir diğer Premier Lig takımı Manchester City’nin rakibi oldu. 29 Mayıs’ta İstanbul’un ev sahipliğinde oynanacak finalde sekizinci kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek.
İLK EŞLEŞME 2000’DE
Şampiyonlar Ligi finalinde aynı ülkeden iki takım ilk kez 2000 yılındaki karşı karşıya geldi. Fransa’da oynanan finalde Real Madrid, Valencia ile karşı karşıya gelirken Madrid ekibi karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamlayarak kupaya uzanmıştı. Sonrasında altı kez aynı ülkeden takımlar final oynarken son olarak 2019 yılında Tottenham ve Liverpool karşı karşıya gelmişti. Liverpool maçı 2-0 kazanırken tarihindeki altıncı Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmişti. Aynı ülkeden iki takımın oynadığı yedi final maçının üç tanesinin (2003, 2008, 2016) galibi penaltı atışları sonucunda belli oldu.
EŞLEŞMEDE GUARDIOLA ÖNDE
Manchester City menajeri Pep Guardiola ve Chelsea menajeri Thomas Tuchel’in daha önceki eşleşmelerinde Katalan menajerin üstünlüğü bulunuyor. Oynanan altı karşılaşmanın dördünü kazanan Guardiola, Tuchel’e bir kez yenildi. Bir maçta ise eşitlik bozulmadı.
CHELSEA KARŞISINDA ŞAMPİYON OLABİLİR
Premier Lig’de hafta sonu oynanacak maçta Manchester City, Chelsea’yi konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada City, rakibini mağlup etmesi halinde Pep Guardiola yönetimindeki üçüncü lig şampiyonluğunu ilan edecek.
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