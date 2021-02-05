Samsun'da Atatürk’ün heykeli hurdacıya satıldı iddiası kentte büyük tepkiye neden oldu

05 Şubat 2021 Cuma, 06:00

Açıklama yapan Emniyet, heykelin satılmadığını Tekkeköy Sanayi Sitesi’nde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderildiğini savundu.

19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu tarafından bir süre önce yapılan hurda satışı ihalesinde, kullanılmayan diğer malzemelerle birlikte Atatürk heykelinin de hurda diye verildiği ileri sürüldü.

Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde görüntülenen Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker, “Samsun’da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. Yazıklar olsun size” dedi.

PAZARLIĞI İNKÂR ETTİ

ADD Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, heykeli satın almak için dün sabah saatlerinde hurdacıya gitti. Özkefeli, “Akşam bizden 5 bin lira istediler. Pazarlık yaptık 4 bin 500 liraya anlaştık. Parayı getirdim. Heykeli almak istiyorum. Atatürk büstünün o hurdacılar sitesinde yeri olamaz. Keşke bir hurdacıya değil, güzel sanatlar fakültesine gönderilseydi. ADD olarak konunun takipçisiyiz” dedi. Hurdacıya gelen bir vatandaş ise heykele 20 bin lira vereceğini söyledi. Bu sırada hurdalıkta bulunan heykeli kapalı depoya kaldıran bir polis memuru hurdacıya 2 bin 700 parça malzeme ve 16 araç satıldığını ancak Atatürk heykelinin listede bulunmadığını ileri sürdü. Polis, heykelin demir aksamında kırılmalar olduğunu ve onarıldıktan sonra boyanıp tekrar yerine konulacağını söyledi. İşyeri sahibi ise kimseyle pazarlık yapmadığını savunarak “Heykel satılık değil. Tamir olacak kısımları yapıldıktan sonra teslim edeceğiz” dedi.