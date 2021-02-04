Samsun'da bir kamu kurumunun, Atatürk heykelini hurdacıya sattığı iddia edildi

04 Şubat 2021 Perşembe, 10:09

Tekkeköy ilçesinde bir hurdacının bahçesinde bulunan Atatürk heykelini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker, "Burası Tekkeköy Hurdacılar sitesi. Samsun’da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Esnaf da satıyor. yazıklar olsun size. Gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Türkel, hurdacının satışa çıkardığını söylediği Atatürk heykelinin, hurdacıya ait iş yerinde akşam saatlerinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında yayımlarken, çok sayıda yurttaş tepki göstererek harekete geçilmesini istedi.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Samsun'da CHP İl Başkanı Fatih Türkel ve bazı yurttaşların bir kamu kurumunun Atatürk heykelini Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya sattığı yönünde yaptığı paylaşımlar üzerine, konuyla ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Atakum İlçesi Atatepe Mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır."

ADD: SATIN ALACAĞIZ

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli de yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimizin büstü hepimizin bildiği gibi Tekkeköy Hurdacılar sitesinde durmaktadır. Bu heykel maalesef satıştadır, biz ve bir çok kişi pazarlığını yapmıştır. Yarın almaya gideceğiz. Pazarlığı yapıldı. Şehrimizin güzel bir noktasına yerleştireceğiz. Atakum Belediye Başkanımız Sevgili Cemil Deveci de sahip çıktı. Tadilata gönderilen heykele paha biçilmez, biçildi. Keşke bir hurdacıya değil, Güzel Sanatlar Fakültesine gönderilseydi" ifadelerini kullandı.