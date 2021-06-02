Samsun'da cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda askeri personel ve mahkum yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde cezaevi aracının devrilmesi sonucu 3'ü mahkum, 7'si askeri personel olmak üzere 10 kişi yaralandı.

AA
02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:36
Samsun'da cezaevi aracı devrildi: Çok sayıda askeri personel ve mahkum yaralı
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Balıkesir Burhaniye T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na mahkum götüren cezaevi aracı, Havza-Vezirköprü kara yolu Kızılcaören mevkisinde yol kenarında park halindeki kamyona çarparak devrildi.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan askeri personel Mehmet Darıcı (49), Süleyman Sinan Baldemir (30), Hüseyin Bağcı (40), Hilmi Polat (24), Recep Alparslan (55), Serkan Şahin (42) ve Mehmet Bayrambeğ (23) ile mahkumlar Hasan Yavaş (28), Fırat Yıldız (31) ve Alphan Sezer Bozkurt (48), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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