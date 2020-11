San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nden kaybolan gizemli metal monolitle ilgili açıklama: 'Bu uzaylıları gören olduysa lütfen iletişime geçsin'

Utah eyalet yetkilileri, eyaletin ücra bir bölgesinde keşfedilen gizemli metal monolitin kaybolduğunu açıkladı.

Arazi İdaresi Bürosu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, 3-yönlü cismin cuma günü eyaletin güneydoğusundaki kamu arazilerinden kaldırıldığını duyurdu.

Kaldırma işleminin kendiler tarafından gerçekleştirilmediğini de açıklayan büro, bölge şerifinin olayı soruşturmaktan sorumlu olduğunu ekledi.

Ancak San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtildi.

Açıklamayı bir şakayla sonlandıran Şerif Ofisi, uzaylıların fotoğrafını da paylaşıp, "27 Kasım gecesi bölgede bu fotoğrafta bulunan şüphelilerden birini gören olduysa lütfen yetkilerle iletişime geçsin" diye ekledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; The Salt Lake Tribune gazetesi muhabiri, monolitten kalan tek şeyin, cismin tepesini kapatan üçgen şeklindeki metal parçasının olduğunu aktardı.

Confirmed: The mysterious obelisk in San Juan County that garnered international attention this week has disappeared. It was likely removed sometime Friday night. The Bureau of Land Management said they were not behind the removal. pic.twitter.com/dsTzQFq5qr