San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nden kaybolan gizemli metal monolitle ilgili açıklama: 'Bu uzaylıları gören olduysa lütfen iletişime geçsin'
ABD'nin Utah eyaletindeki Red Rock Çölü'nde bulunan ve meraklı kaşiflerin bölgeye akın etmesine neden olan gizemli metal monolit, geçen cuma günü kayboldu. San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nden yapılan açıklamada "27 Kasım gecesi bölgede bu fotoğrafta bulunan şüphelilerden birini gören olduysa lütfen yetkilerle iletişime geçsin" denildi.
Utah eyalet yetkilileri, eyaletin ücra bir bölgesinde keşfedilen gizemli metal monolitin kaybolduğunu açıkladı.
Arazi İdaresi Bürosu, cumartesi günü yaptığı açıklamada, 3-yönlü cismin cuma günü eyaletin güneydoğusundaki kamu arazilerinden kaldırıldığını duyurdu.
Kaldırma işleminin kendiler tarafından gerçekleştirilmediğini de açıklayan büro, bölge şerifinin olayı soruşturmaktan sorumlu olduğunu ekledi.
ŞERİFTEN AÇIKLAMA
Ancak San Juan İlçe Şerifi Ofisi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ‘monolitin ortaya çıkmasını ve ardından kaybolması ya da çalınmasını araştıracak uygun kaynaklara sahip olmadıkları’ belirtildi.
Açıklamayı bir şakayla sonlandıran Şerif Ofisi, uzaylıların fotoğrafını da paylaşıp, "27 Kasım gecesi bölgede bu fotoğrafta bulunan şüphelilerden birini gören olduysa lütfen yetkilerle iletişime geçsin" diye ekledi.
GERİYE BİR TEK TEPEDEKİ METAL KALDI
Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; The Salt Lake Tribune gazetesi muhabiri, monolitten kalan tek şeyin, cismin tepesini kapatan üçgen şeklindeki metal parçasının olduğunu aktardı.
Confirmed: The mysterious obelisk in San Juan County that garnered international attention this week has disappeared. It was likely removed sometime Friday night. The Bureau of Land Management said they were not behind the removal. pic.twitter.com/dsTzQFq5qr— Zak Podmore (@zak_podmore) November 29, 2020
Bölgede 18 Kasım’da helikopterle keşif yapan bir pilot tarafından keşfedilen 3.6 metre uzunluğundaki monolitin fotoğraflarının yayımlanmasının ardından, onu yakından görmek için birçok kişi bölgeye akın etmişti.
Monolit'in fotoğrafları ilk kez 24 Kasım'da kamuyla paylaşılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Sokak hayvanlarını beslemeyin’ talimatı
- Başarır'ın sözlerinin çarptırılmasına sert tepki
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran paylaşım
Video Haberler
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- İşte son seçim anketi
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Sokak hayvanlarını beslemeyin’ talimatı
- Başarır'ın sözlerinin çarptırılmasına sert tepki
- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıran paylaşım