Sanat emekçilerine destek için çevrimiçi yeni yıl festivali: 'Festtogether'

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:44

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir müzik festivali Festtogether, 2 ve 3 Ocak’ta düzenleyeceği etkinlik ile pandemide en çok zarar gören sektörlerden biri olan kültür sanat alanına destek olmak için hazırlanıyor. Festtogether’da birçok ismin katılacağı konserler gerçekleştirilecek.

‘Festtogether Yeni Yılın İlk Festivali’, 2 Ocak Cumartesi günü NetD ve YouTube Türkiye üzerinden canlı yayımlanacak. 3 Ocak Pazar günü ise Festtogether’da bilet alarak izlenebilecek özel etkinlikler olacak. Cem Yılmaz ve Ezhel 3 Ocak Pazar günü canlı yayında izleyicilerle buluşacak.

NetD Youtube ve Youtube Türkiye kanalları üzerinden canlı gerçekleşecek festivale Ayyuka, Bedük, Büyük Ev Ablukada, Can Baydar, Can Bonomo, Dolu Kadehi Ters Tut, Elif Çağlar, Emre Kula, Gazapizm, Gökhan Türkmen, Gülinler, Harun Tekin, İkiye On Kala, Jabbar, Kalben, Karsu, Kenan Doğulu, Nilipek, Nova Norda, Philarmonix, Sena Şener, Sertab Erener, Son Feci Bisiklet, Tuğçe Şenoğul, Yaşlı Amca gibi isimler katılacak.

Festivale alınan her bilet sanat emekçilerine destek olarak aktarılacak. Ayrıca www.birkirabirsahne.com sitesinden de pandemi döneminde çok zor bir dönemden geçen sahne sanatları mekanlarına destek olunabilecek.