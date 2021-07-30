Sanatçı Ferdi Tayfur yıllar sonra 'imaj değiştirdi'
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, son imajıyla sosyal medyada gündem oldu. 75 yaşındaki Tayfur,
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren ve geçtiğimiz yıl organ bağışı yaptıran Tayfur'un son hali, sosyal medyada gündem oldu.
KIZI PAYLAŞTI: SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI
Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.
Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son haline ise sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.
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