Sanatçı Ferdi Tayfur yıllar sonra 'imaj değiştirdi'

30 Temmuz 2021 Cuma, 16:03

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Ferdi Tayfur, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Vaktini çoğunu evinde geçiren ve geçtiğimiz yıl organ bağışı yaptıran Tayfur'un son hali, sosyal medyada gündem oldu.

KIZI PAYLAŞTI: SAÇLARI VE SAKALLARI BEYAZLADI

Sanatçının kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından babasının beyazlamış sakalları ve saçlarıyla yeni imajını paylaştı.

Tayfur, babasının fotoğrafına "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu ekledi. Usta sanatçının son haline ise sevenlerinden beğeni ve yorum yağdı.