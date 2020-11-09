Sanatta bu hafta

09 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

İNSANI SEVMEK

Hikâye dinlemeyi kim sevmez? Hele anlatan Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek gibi tiyatrocular olursa? Hele hikâye Sait Faik’in “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” hikâyesi olursa? Bu sezonun bütün etkinliklerini çevrimiçi yapacak olan İş Sanat, İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen bu hikâye dinletisi ile 9 Kasım Pazartesi saat 20.30’da sezonun hikâye dinletilerine başlıyor. Bu hikâyeyi İş Sanat sosyal medya hesaplarından ve internet sitesi üzerinden izleyebileceksiniz. Kaçırırsanız üzülmeyin, daha sonra da izlemek mümkün. Prodüksiyonu Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletinin müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstleniyor. Müzik yönetmeni Serdar Yalçın, piyanoda; Seda Subaşı Yalçın keman, Şemsa İdil Ural çello, Seyit Mas ise obuada. Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali ve Edip Cansever ile devam edecek.

CEM ADRİAN EDİRNE’DE

Cem Adrian, 13 Kasım’da saat 20.30’da Ağa Köşkü Restoran Edirne’de müzikseverlerle buluşacak.

ÇOCUKLARA ‘EĞLENCELİ KAPAKLAR’

Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında “Eğlenceli Kapaklar” atölyesi ve salı günü Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV hesabından gerçekleştirilecek “Hareketli Oyuncak Yapımı Atölyesi” saat 10.00’da çocuklara yeni şeyler keşfetmenin ve üretmenin farklı yollarını gösterecek.

NİLBAR GÜREŞ SERGİSİ İÇİN GERİ SAYIM

Galerist, Nilbar Güreş’in “The Sea Said Okay” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 13 Kasım’da kapılarını açacak sergi, queer bir imge yaratmanın, bu imgelerden örülmüş bir dünyadaki yaşananları paylaşmanın yollarını araştırıyor.

SELANİK FİLM FESTİVALİ DİJİTAL PLATFORMDA

Yunanistan’daki ulusal karantina önlemleri sebebiyle dijital ortama geçiş yapmak zorunda kalan Selanik Uluslararası Film Festivali, 15 Kasım'a kadar devam edecek. Festivalde yarışacak filmler arasında Azra Deniz Okyay'ın “Hayaletler”i de var.