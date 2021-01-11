Sanatta bu hafta

11 Ocak 2021 Pazartesi, 06:00

‘İSTANBUL’UN İZLERİ’ GAMA GALERİ’DE

Gaia Art Project Sanat İnisiyatifi “İzler” serili çalışmalarının sonuncusu olan “İstanbul’un İzleri” adlı sergi 14 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında Gama Galeri’de sanatseverle buluşacak. Hüseyin Rüstemoğlu sergide, ilham kaynağı İstanbul’un zamansız haline odaklanıyor. “İstanbul’un izleri” projesiyle insan bedeni ve çıplaklığını şehirle buluşturan sanatçı, hem şehri hem de insanoğlunun şehir üzerindeki yerini/rolünü sorguluyor. Multidisipliner çalışmalar sergileyen Zeynep Seda Dinçay ise İstanbul’un İzleri sergisinde, İstanbul’un yok olan doğasına ve kültürel değerlerine gönderme yaptığı seramik ve gravürleri izleyici ile buluşturuyor.

MARİO LEVİ İLE HİKÂYE VE ROMAN ATÖLYESİ

İstanbul Modern’in yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern Çevrimiçi kış dönemi programı, katılımcıların yazın alanındaki sınırlarını geliştirebilecekleri Hikâye ve Roman Atölyesi ve tematik içeriğiyle yeni bir bakış açısı sunan Sanat Tarihi Seminerleri ile kış dönemine 13, 20, 27 Ocak’ta saat 19.30-21.30’da başlayacak. Sanat Tarihi Seminerleri başlığı altında Modern Sanatın Arkeolojisi, Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi, Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikâyesi, Çağdaş Sanat ve Siyaset adlı seminerlere yer veriyor. Atölye Modern Çevrimiçi seminerleri Prof. Dr. Esra Alicavuşoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden ve Mario Levi tarafından verilecek. Dersler video konferans sistemi aracılığıyla canlı olarak gerçekleşecek.

‘MİLYONFEST ONLİNE’ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞACAK

“Milyonfest Online”, 14-18 Ocak tarihleri arasında online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo’da gerçekleştirilecek. 5 gün boyunca canlı yayımlanacak festivalde 15 sanatçı sahne alacak. Festivalde Mazhar Fuat Özkan, Sertab Erener, Duman, Athena, Pentagram, Ceza’nın da aralarında olduğu 15 sanatçı konser verecek. Tek konser 10 lira, günlük 20 lira, kombine 50 liradan satışa çıkan biletler, App Store ve Google Play’den ücretsiz indirilebilen Sosyo uygulamasından temin edilebilecek.

‘DİJİTAL SAHNE’ SERİSİ BAŞLADI

Zorlu PSM’nin yeni çevrimiçi serisi “Dijital Sahne”, tiyatronun kült eserlerinden seçilen sahneleri görsel hikâye anlatıcılığıyla birleştirerek dijital dünyaya taşıyor. Seri boyunca her persembe yine William Shakespeare’e ait “On İkinci Gece”, “Romeo Juliet”, “Hırçın Kız”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” metinlerinin yanı sıra Anton Çehov’un “Ayı”, “Martı”, “Üç Kız Kardeş”, Sofokles’in “Antigone” ve Henrik Ibsen’in “Nora” metni kısa hikaye formatlarıyla dijital dünyada seyirciyle buluşacak.